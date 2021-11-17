تدريب 1200 شاب ضمن مبادرة مشكاة نور «كشك أخلاق» بقرى الصعيد (صور)

تلقى الشباب عدد لم يسبق من قبل بعمل اكتر من 400000 ألف غرفة توعية وتعديل سلوك للشباب، بأهم القضايا السلوكية في المجتمع، وتأهيل الشباب

نجحت مؤسسة ” مشكاة نور» فى تدريب ومنح الماجستير المصغر Mini MBA و Advanced ICDL لعدد 1200 شاب بمحافظة سوهاج ضمن مبادرة “كشك أخلاق” التى أطلقتها المؤسسة بقرى حياة كريمة.

واحتفلت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات المشرف العام على المؤسسة الدكتور أحمد عمر هاشم، وبقيادة الدكتورة نور الهدي الجّمال رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، بختام فعاليات المشروع الأول في تعديل سلوك الإنسان، ودعم التنمية المستدامة بمصر، والذي بدأ عام 2016 ومازال يقدم إعجاز على أرض مصر.

وأنهت المؤسسة تدريب 1200 شاب من أبناء محافظة سوهاج ومن إجمالي 90 قرية من قرى الصعيد، ضمن مشروع “كشك أخلاق” بقرى حياة كريمة، وتسليم عقود التوظيف لبعض الشباب الذين أكملوا تدريب الماجيستير مصغر Mini MBA و Advanced ICDL.

وكرمت دكتورة نور الهدي الجمال شباب الصعيد من خريجي الدورات التدريبية المقدمة من مؤسسة مشكاة نور، وبلغ عدد المنتفعين بالدورات التدريبية، 1200 شاب تم حصولهم على دبلومة تعديل سلوك ضمن مشروع “كشك اخلاق” بقرى حياة كريمة بالصعيد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرامج للمهارات الحياتية، حصولهم أيضا على ماجيستير مصغر Mini MBA و Advanced ICDL، لمنح فرص أكبر فى مجال العمل، حيث تلقى الشباب عدد لم يسبق من قبل بعمل اكتر من 400000 ألف غرفة توعية وتعديل سلوك للشباب، بأهم القضايا السلوكية في المجتمع، وتأهيل الشباب.

ويذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية مشهره برقم 904 لسنة 2019، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة وذلك تحت رعاية المشرف العام على مؤسسة مشكاة نور الدكتور أحمد عمر هاشم.