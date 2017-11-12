تدريب موظفي الدولة بمسابقة محور الابتكار الحكومي

المال- خاص في إطار فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي الرابع للابتكار ومسابقة محور الابتكار الحكومي التي تنفذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي، تم إجراء تدريب متخصص بمحور الابتكار الحكومي لموظفي الدولة ممن قاموا بتقديم أفكار إبداعية لإيجاد وتوصيف المشكلات الإدا

المال- خاص

في إطار فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي الرابع للابتكار ومسابقة محور الابتكار الحكومي التي تنفذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي، تم إجراء تدريب متخصص بمحور الابتكار الحكومي لموظفي الدولة ممن قاموا بتقديم أفكار إبداعية لإيجاد وتوصيف المشكلات الإدارية وكيفية وضع حلول لها.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن فتح باب التقديم في مسابقة إبداع الحكومة 2017، والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن أعمال مؤتمر القاهرة الدولي للعام الرابع على التوالي للمؤتمر، والعام الثالث لمسابقة الابداع الحكومي والتي بدأتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ عام ٢٠١٥، وذلك في إطار التعاون المستمر مع كافة مؤسسات وأجهزة الدولة لعمليات الإصلاح الإداري والارتقاء بمستوى موظفي الدولة ودعم الابداع والابتكار لتحسين الأداء.

وصرحت د/هاله السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الابتكار الحكومي هو أحد اهتمامات الدولة وخطتها للإصلاح الإداري ومحور من محاور التنمية الاقتصادية بخطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، لتحتل مصر مكانة متقدمة بين الدول في مجالات الابتكار والابداع.

الجدير بالذكر أن المسابقة تهدف الى تشجيع العاملين على ابتكار وتنفيذ حلول للمشكلات والمعوقات الإدارية التي تواجه الجهاز الإداري وتطوير العمل به، واكتشاف وتحفيز الكفاءات من العاملين في القطاع الحكومي خاصة المستويات الوسطى في الهيكل الإداري، فضلا عن تبادل الخبرات وعرض التجارب المختلفة للاستفادة منها في تطوير منظومات وإجراءات العمل في الجهاز الإداري، وربط الابتكارات بخطط الدولة التنموية ورؤيتها لإصلاح الجهاز الإداري.