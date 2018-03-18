تدريب ممثلي المحافظات عن حصر أصول الدولة غير المستغلة

المال - خاصنظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، تدريبًا لعدد من ممثلي محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، بمقر معهد التخطيط القومي، بهدف رفع كفاءة عملية حصر أصول الدولة غير المستغلة.يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وقرار رئيس مجلس الوزراء، وف

المال – خاص

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، تدريبًا لعدد من ممثلي محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، بمقر معهد التخطيط القومي، بهدف رفع كفاءة عملية حصر أصول الدولة غير المستغلة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وقرار رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة عمل وزارة التخطيط بإعداد منظومة حصر مركزية متكاملة لحصر بيانات أصول الدولة غير المستغلة وتسجيلها إلكترونيًا ودعمها بالمستندات اللازمة لتعكس أرقام واقعية دقيقة، تمكن من إتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف والاستغلال الأمثل لتلك الأصول.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن الوزارة أعدت التعليمات التنظيمية الخاصة بجودة تسجيل البيانات إلكترونيًا والإعداد كذلك لتدريب ممثلي المحافظات والوزارات والهيئات علي عملية التسجيل الالكتروني، بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة التي قامت بإعداد نموذج الحصر بحيث يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الأصول التي من شأنها توفير صورة واضحة عن وصف للأصل وموقعه والجهة المالكة له، ووضعه من حيث المنازعات أو التعديات أو المديونيات.

وأضافت أنه تم تفعيل إجراءات منظومة الحصر والبدء بخمس محافظات كمجموعة أولى تجريبية تمهيدًا للتعميم علي باقي المحافظات، وتشكيل فريق عمل بكل محافظة تكون مسئوليته حصر الأصول وتسجيل بياناتها.

يذكر أن التدريب اشتمل علي شرح الغرض من المشروع ودور ومسئولية كل جهة في نجاح وإتمام عملية الحصر، والطريقة المثلي لاستيفاء النموذج الورقي ودعمه بالمستندات اللازمة، وتسليم كل متدرب اسم مستخدم وكلمة سر للدخول علي قاعدة البيانات بمستويات صلاحية مختلفة، وتمكينهم من التسجيل الالكتروني على شبكة الخدمات الحكومية المؤمنة التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.