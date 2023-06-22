تدريب كوادر أفريقية على رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة

إختتمت اليوم فاعليات الدورة التدريبية للدول الافريقية عن رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة والتي نظمتها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

وحضر ختام الدورة اليوم أرونا كوردي المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والدكتور أوتو كونسن الخبير الدولي من دولة جنوب أفريقيا والدكتور تامر صقر استاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية و المنسق الوطني للدورة التدريبية.

وعقدت الدورة على مدار خمسة أيام حيث شملت الدورة جزءاً يشمل التدريب النظري ثم تلاه الجزء الأهم وهو التدريب العملي على أعمال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلية المشعة لضمان نقاوتها وكفاءتها الطبية من المنظور النووي والدوائي.

وقال الدكتور تامر صقر استاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية و المنسق الوطني للدورة التدريبية بأن التدريب قد تم بمعامل رقابة الجودة بمصنع انتاج النظائر المشعة بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وفي معامل شعبة انتاج النظائر والمصادر المشعة بمركز المعامل الحارة بأنشاص.

وشمل التدريب العملي تحضير المستحضرات الصيدلانية الحاملة لمشعات جاما للاستخدام التشخيصي الطبي بتقنية المسح الذري، وكذلك التدريب المتخصص للإجراءات المعملية لتقييم جودة تلك المستحضرات من خلال تقدير درجة النقاء من الناحية الاشعاعية وكذلك الخواص الكيميائية الاشعاعية والكيميائية.

كما شمل تقييم درجة النقاوة البيولوجية وقد تم ذلك من خلال اختبار تقدير خلو تلك المستحضرات من مسببات الحرارة وتحديد مدى تعقيمها. كما شمل التدريب العملي التعرف والتدريب على استخدام مختلف الاجهزة المستخدمة في القياسات الاشعاعية والكيميائية والبيولوجية والتي تساعد على تقييم جودة المنتجات وقد تولى التدريب النظري والعملي خبراء الهيئة بأنشاص وخبير من جنوب افريقيا.

وفي ختام الدورة أعرب المشاركون بالدورة من الدول الإفريقية الشقيقة عن سعادتهم لمشاركتهم في هذه الدورة ، مؤكدين أن فاعليات الدورة قد ساهمت في تبادل الخبرات بين المشاركين من الدول الأفريقية والتي تشمل كينيا ونيجيريا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا ومصر.

واعربت الدكتورة ارونا كوردي عن سعادتها لنجاح الدورة مشيدة بتنظيم الهيئة خاصة التدريب العملي الذي اوضح جميع الخطوات التنفيذية التي تتعلق بجودة انتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة والتي يتم انتاجها بالهيئة، مؤكدة على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الافريقية من خلال مشروعات الدعم الفني والتقني.

واكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، ان الهيئة ترحب دائماً بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروعات الأفرا خاصة في مجالات تدريب وبناء الكوادر بالدول الأفريقية الشقيقة وذلك تفعيلاً لدورها المحوري الهام على المستوى الأفريقي والذي يشمل دعم الدول الأفريقية في مجالات نقل التكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.