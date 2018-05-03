تدريب صاحبات المشروعات الصغيرة على التحويل لمؤسسات محترفة

أحمد الدسوقى أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يعتبر أحد أهم محاور الإستراتيجية المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات.وقالت: "إننا نسعى لتدريبهن وتأهيلهن لإدارة مشروعات صغيرة توفر لهن ولغيرهم فرص عمل

أحمد الدسوقى

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يعتبر أحد أهم محاور الإستراتيجية المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات.

وقالت: “إننا نسعى لتدريبهن وتأهيلهن لإدارة مشروعات صغيرة توفر لهن ولغيرهم فرص عمل مستقرة ودخل مالي جيد يساهم في رفع مستواهن المعيشي، فضلاً عن المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة”.

جاء ذلك في إطار الاحتفالية الختامية للبرنامج التدريبى الجديد “التحول من شركة صغيرة الى مؤسسة محترفة”، الذى تم تنفيذه للمرة الأولى من خلال الجهاز بالقاهرة لـ 25 سيدة، ويهدف إلى تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من التحول إلى مؤسسات محترفة، من خلال رفع الوعى وتنمية القدرات الخاصة ببيئة العمل وكيفية التوازن بين الحياة العملية والشخصية وإدارة الضغوط المحيطة سواء داخل العمل أو خارجه وإدارة الوقت.

وأضافت أن مشروع “دعم سيدات الأعمال” هو أحد مشروعات برنامج خدمات الأعمال الاستشارية التى ينفذها الجهاز، بالتعاون مع البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، الذى يهدف إلى تعزيز ودعم مفهوم ريادة الأعمال للمراة فى مصر من أجل دعم التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يأتى في إطار توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تنفذها المرأة والتوسع في تمويلها وتأهيل السيدات لريادة الأعمال وإتاحة فرص عمل لهن من خلال هذا القطاع الاقتصادي الهام.

وتضمن البرنامج التدريبى موضوعات وتطبيقات عملية تضمنت مفهوم الحوكمة للمشروعات الصغيرة، التحديات التنظيمية الشائعة في الشركات الصغيرة، مقدمة عن الإجراءات والعمليات الصحيحة، تحسين الهيكل التنظيمى وإدارة التوازن بين العمل والحياة.