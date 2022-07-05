تدريب جوى أمريكي مصري مشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية

نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريباً جوياً مشتركاً بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية، فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات تخللها التدريب على التزود بالوقود فى الجو نهاراً وليلاً ، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى عالى يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

يأتى التدريب فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية .