تدريب الموانئ يستقبل المشاركين في مشروع توظيف الشباب فى موانئ البحر المتوسط

استقبل معهد تدريب الموانئ اليوم ” الثلاثاء ” المشاركين في مشروع توظيف الشباب فى موانئ البحر المتوسط (YEP-MED) من المجتمع المينائي بميناء العقبة بالأردن وكذلك ميناء دمياط بمصر وذلك لحضور برنامج تدريبى بعنوان:

( Skill Enhancement Digitalization of Supply Chain Managemnt) .

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى يقوم به معهد تدريب الموانئ لتأهيل وتدريب الشباب للعمل فى الموانى وبالتعاون مع كليه الهندسه و التكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة ميناء دمياط وشركة تطوير العقبة من خلال مشروع توظيف الشباب فى موانئ البحر المتوسط (YEP-MED) .

وقام المعهد بتنسيق زيارة للمشاركين لهيئة ميناء الإسكندرية للتعرف على إمكانيات ونظام العمل بالميناء، كما قام المشاركين بجولة فى معهد تدريب الموانئ للتعرف على إمكانيات المعهد التدريبية من محاكيات ومعامل وورش كما قام الدكتور جمال عبد الناصر مدير إدارة التعليم والتدريب بالمعهد بإلقاء محاضرة للمشاركين فى البرنامج التدريبى بعنوان ( الرقمنة فى الموانئ) .

ومن الجدير بالذكر بأن معهد تدريب الموانئ نفذ برنامج تدريب وتأهيل الشباب للعمل بالموانى والذى تم بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وهيئة ميناء دمياط على مدار ٣ سنوات بمنحة من الاتحاد الاوربى ENI .

وساهم البرنامج فى توفير العديد من فرص العمل بمجتمع الميناء للمتدربين وكذلك منحة للمتدربين للسفر لميناء برشلونة بإسبانيا للتدريب ودراسة التطورات الحديثة فى مجال الموانئ .

ومن الجدير بالذكر بأن البرنامج التدريبى yepmed تم تنفيذه فى عدة دول منها مصر والأردن وتونس ولبنان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا بالتعاون مع Escola Europea Intrnational Transport ببرشلونة باسبانيا .

وفي نفس السياق أعلنت شركة انمار للخدمات البحرية المتكاملة عن حاجتها لسائقين شاحنات للعمل بموقع شركة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين من متدربي معهد تدريب الموانئ، على أن يتم التقدم حتى موعد اقصاه الاثنين 3 سبتمبر المقبل، على ألا يقل سن المتقدم عن 30 سنة.