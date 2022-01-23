نقل وملاحة

«تدريب الموانئ» يستعرض خطط تأهيل الموانئ العربية والأفريقية

استعرض الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد المعهد مراحل تطوره ودوره فى المحافل العربية والدولية
أماني العزازي 6:47 م, الأحد, 23 يناير 22 6:47 م, الأحد, 23 يناير 22

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عقد مجلس إدارة معهد تدريب الموانئ – التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – جلسته رقم ٨٢ اليوم الأحد بالقاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، واللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري نيابة عن الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس لجنة إدارة المعهد، وحضور الأستاذ الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد المعهد والدكتور علاء مرسي مساعد العميد وعدد من مراكز المسئولية، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارات الهيئات والشركات المساهمة.

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واستعرض الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد المعهد مراحل تطوره ودوره فى المحافل العربية والدولية والتى جعلته أحد بيوت الخبرة العالمية التي يتم الاستعانة بها من قبل الخبراء في مجال التدريب لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وانعكاس ذلك على المستوى المحلي والإقليمي.

وأشار السلمي إلى أن المعهد يحظى بثقة عدد كبير من المؤسسات التعليمية ذات السمعة الطبية والموانئ العملاقة في أوروبا مثل جامعة جنوه الإيطالية، ومؤسسة ميناء فالنسيا الإسباني، وميناء مرسيليا الفرنسي، وميناء انتويرب البلجيكي.

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يعد معهد تدريب الموانئ المكتب الاقليمي لإتحاد موانئ البحر المتوسط (MEDports) لجنوب البحر المتوسط، وعضو فعال في منظمة (PIANC) والاتحاد الدولي الموانئ والمرافئ (IAPH) وغيرها من الجهات التي تعد بيوت خبرة عالمية، مما يمكنه من نقل الخبرات والمستجدات في مجال الموانئ والنقل البحري إلى موانينا المصرية والعربية والإفريقية.

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بقلم أماني العزازي

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