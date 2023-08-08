«تدريب الموانئ» يدعم الابتكار فى ورشة عمل ببورسعيد

كشفت فعاليات ورشة العمل التى نظمها اليوم معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور علاء مرسي عن أهمية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والرقمنة فى تطوير الموانئ المصرية.



وأوضحت الورشو التى حملت عنوان “الابتكار فى تطوير الموانئ” أهمية تدريب العامل البشرى وتأهيله لتطويع التكنولوجيا وتطبيق الأساليب الحديثه فى الإدارة والتشغيل بهدف رفع كفاءة الموانئ واستخداماتها وتحقيق معدلات مميزه فى النمو الاقتصادي.



من جانبه، قال الدكتور علاء مرسي عميد تدريب الموانئ ومنظم ورشة العمل، إن الورشة فرصة لتبادل الأفكار وتحقيق التكامل والتعاون بين الشركات الملاحية والأكاديمية فى شكل حضانات أفكار يمكن تحويلها لتقديم حلول مستدامة لكثير من المشاكل التى تواجه قطاعات النقل البحري.



ولفت، مرسي أن المعهد بصدد إعداد وتنفيذ مبادرة لاحتضان الأفكار الإبداعية وتحفيز الابتكار بالموانى بالتنسيق مع الربان طارق شاهين رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات وتعميم المبادرة بكافة الشركات الخاصة والحكومية العاملة فى القطاع البحري.

ومن ناحيته أكد الربان طارق شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع أن الابتكار لا يحقق فقط رفاهية العامل لكنه يحقق إنتاجية متميزه بأقل التكاليف.

وإستعرضت الورشة التى أقيمت اليوم بمقر الأكاديميه العربيه ببورسعيد ،مجموعه من الأوراق البحثية وأوراق العمل حول الرقمنه فى الموانئ للدكتور جمال عبد الناصر مدير التعليم بالمعهد ،والاستدامه البيئيه والاقتصاديه فى تطوير الموانئ استعرضها الدكتور أيمن النحراوى المحاضر بالمعهد ،والتعاون والشراكات فى تطوير الموانئ للدكتورة مها ديوان المدير التنفيذي لشركة لوجيكال للحلول والاستشارات ،ودور سلاسل الإمداد واللوجستيات للدكتور إيمان الحداد المستشار الاقتصادي لقطاع النقل البحري.

كما شارك بالورشة بالمنصه الرئيسيه للورشة، الربان على عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد والربان طارق شاهين الرئيس التنفيذي لحاويات بورسعيد بحضور لفيف من قيادات الشركات والخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الحكومية.