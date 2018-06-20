تدخر 300 ألف جنيه.. هل تقتني بيجو 301 أم تويوتا كورولا؟

المال خاص
المواصفات
بيجو 301 1.6 A/T Allure
تويوتا كورولا 1.6 M/T
الوكيل
المنصور للسيارات
تويوتا إيجيبت
السعر الرسمي
300
300
ناقل الحركة
أتوماتيك
يدوي
النمط
سيدان
سيدان
سعة المحرك
1600
1598
عدد الاسطوانات
4
4
عدد السرعات
5
6
قوة المحرك
115
120
عزم المحرك
150
154
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
10.3
12
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
4
4
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.5
5.9
سعة خزان الوقود (لتر)
50
55
السرعة القصوى كم/ الساعة
188
190
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
لا يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
لا يوجد
مقاس الجنوط
15
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
لا يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مرايا جانبية كهربائية
لا يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
لا يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
CD/CD
CD/CD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
لا يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
لا يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة من الجلد
لا يوجد
يوجد
ناقل الحركة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
ولاعة
يوجد
يوجد
طفاية سجائر متحركة
يوجد
يوجد