سيــارات

تدخر 300 ألف جنيه.. هل تقتني بيجو 301 أم تويوتا كورولا؟

المال خاص تباع السيارتان بيجو 301  A/T Allureوتويوتا كورولا (مانيوال) بمبلغ 300 ألف جنيه؛ ما يعني تحييد العامل السعري في حسم القرارات الشرائية للمستهلكين؛ ليتركز الاهتمام على المعايير الفنية والمواصفات والجودة. ومن ثم يتم استعراض أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين من خلال الجدول التالي.
11:28 م, الأربعاء, 20 يونيو 18 11:28 م, الأربعاء, 20 يونيو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

المال خاص

تباع السيارتان بيجو 301  A/T Allureوتويوتا كورولا (مانيوال) بمبلغ 300 ألف جنيه؛ ما يعني تحييد العامل السعري في حسم القرارات الشرائية للمستهلكين؛ ليتركز الاهتمام على المعايير الفنية والمواصفات والجودة. ومن ثم يتم استعراض أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين من خلال الجدول التالي.

المواصفات

بيجو 301 1.6 A/T Allure

تويوتا كورولا 1.6 M/T

الوكيل

المنصور للسيارات

تويوتا إيجيبت

السعر الرسمي

300

300

ناقل الحركة

أتوماتيك

يدوي

النمط

سيدان

سيدان

سعة المحرك

1600

1598

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

5

6

قوة المحرك

115

120

عزم المحرك

150

154

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

10.3

12

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.5

5.9

سعة خزان الوقود (لتر)

50

55

السرعة القصوى كم/ الساعة

188

190

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

لا يوجد

مقاس الجنوط

15

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

لا  يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايا جانبية كهربائية

لا يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

لا  يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

CD/CD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً