سيــارات

تدخر 300 ألف جنيه.. هل تقتني بيجو 301 أم تويوتا كورولا؟

المال خاص تباع السيارتان بيجو 301 A/T Allureوتويوتا كورولا (مانيوال) بمبلغ 300 ألف جنيه؛ ما يعني تحييد العامل السعري في حسم القرارات الشرائية للمستهلكين؛ ليتركز الاهتمام على المعايير الفنية والمواصفات والجودة. ومن ثم يتم استعراض أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين من خلال الجدول التالي.