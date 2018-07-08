تدبير 5 مليارات جنيه لإقامة 52 محطة معالجة صرف صحى

■ تخصيص مليار جنيه من الموازنة الجديدة.. ومناقشات لزيادة المبلغ أحمد عاشور كشفت مصادر مطلعة أنه تم تخصيص نحو مليار جنيه من موازنة العام الجارى 2018/ 2019، لإنشاء 52 محطة معالجة صرف صحى بمحافظات الصعيد، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ضمن عدة إجراءات احترازية للتعامل مع أزمة سد النهضة.

■ تخصيص مليار جنيه من الموازنة الجديدة.. ومناقشات لزيادة المبلغ

أحمد عاشور



كشفت مصادر مطلعة أنه تم تخصيص نحو مليار جنيه من موازنة العام الجارى 2018/ 2019، لإنشاء 52 محطة معالجة صرف صحى بمحافظات الصعيد، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ضمن عدة إجراءات احترازية للتعامل مع أزمة سد النهضة.

وكانت وزارة الرى أعلنت فى وقت سابق ان محطات المعالجة من المقرر استخدامها فى زراعة النباتات الشجرية بما يحد من استهلاك المياه.

وأضافت أن مباحثات تجرى لرفع تلك المخصصات، على أن يتم تمويلها من باب الاحتياطات بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطات بنهاية العام المالى المقبل.

وأشارت إلى أن الخطوة الثانية لتأمين احتياجات مصر من المياه، تشمل التوسع فى محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، وجارى إعداد الإطار العام لها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد عقد اجتماعاً الشهر الماضى، مع رئيس الوزراء الأثيوبى، آبى أحمد على، جرى خلاله التباحث حول ملف سد النهضة، وأقسم رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى مشترك، أنه لن يضر مصالح مصر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، من البرلمان خلال إلقاء بيان حكومته، أن مصر لديها خطة لزراعة 1.1 مليون فدان فى أفريقيا، ضمن إجراءات التعامل مع نقص المياه، إلى جانب التوصل لاتفاق مع الجانب الأثيوبى بشأن مدة ملء خزان السد، وحصة مصر من المياه.

وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة لـ«المال»، إن الوزارة لديها 9 مزارع نموذجية فى أفريقيا، من المستهدف أن ترتفع إلى 22 مزرعة خلال الفترة المقبلة.