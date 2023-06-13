«تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم» تنظم ورشة عمل بعنوان «دليلك للحلول التمويلية المتكاملة»

عقدت شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، ورشة عمل بعنوان ” دليلك للحلول التمويلية المتكاملة”، وذلك بحضور أحمد كمال سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وأمير كيرلس، المؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة، وعدد من الصحفيين والاقتصاديين.

وتناولت الورشة

إيجاد حلول تمويلية جديدة

، منها نشاط التأجير التمويلي ومميزاته، ونظام التخصيم ومميزاته، وكذلك ناقشت الورشة حقوق المتعاملين من شركات وأفراد طبيعيين من خلال التراخيص بمزاولة النشاط والتفتيش، وكيفية العمل على نشر الثقافة والتوعية المالية بالحلول التمويلية الجديدة.

في البداية قال أحمد كمال سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم : ” يرتكز نشاط التأجير التمويلي والتخصيم على إيجاد حلول تمويلية جديدة لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الكم الأكبر من القطاع الصناعي والتجاري في مصر من حيث العمالة والإنتاجية، حيث بات هو الهدف الأكبر لخبراء الاقتصاد في الوقت الحالي، بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لمعظم أصحاب هذه الشركات لعدة أسباب، وأصبح الاتجاه إلى حلول جديدة مثل التأجير التمويلي والتخصيم في السوق المصري هو الملاذ المضمون، وذلك لما تحتويه هذه الحلول من ضمانات جيدة تواكب تغيرات السوق بسبب الأزمات المالية.”

وأوضح «سليم» خلال فعاليات الورشة أن نشاط التأجير التمويلي يغطي العديد من الأصول المستخدمة لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية، أو التجارية، أو الخدمية، أو الزراعية، ومنها المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية، والآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج والسيارات.

وأشار إلى أن معدلات النمو في إصدارات نشاط التأجير التمويلي جيدة وتشير إلى اتجاه العديد من الشركات والمؤسسات إليها، إذ بلغت نسبة النمو خلال السنوات الماضية %20.1 بعدد عقود وصل إلى 2.99 ألف عقد في عام 2022.

وذكر أن هناك العديد من المزايا التي تعود على عملاء التأجير التمويلي، أهمها توفير بدائل تمويلية للمستأجر وإتاحة سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى، كذلك الاستفادة من ميزة السداد المبكر، بالإضافة إلى إتاحة الحرية للعميل أو الشركة للاختيار بين تملك الأصل من عدمه.

وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «تدبير» على أن التأجير التمويلي يتيح للعملاء إمكانية شراء الأصل المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بنفس المبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي.

التخصيم ودوره في التكنولوجيا المالية

وقال أمير كيرلس، المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، إن نشاط التخصيم يعد من ضمن الحلول التي ساهمت في المضي قدمًا بالتكنولوجيا المالية فى مصر، إذ يعتبر بين القطاعات الأسرع نمواً خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بين قطاع الشركات الناشئة، كما ساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركات، وزيادة فرصها في الحصول على تمويلات، ويعمل أيضاً على توفير السيولة وتحسين المؤشرات المالية.

وأوضح كيرلس: “هناك مميزات كثيرة للتخصيم، ومنها أنه يساهم في انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري، كذلك يساهم في زيادة حجم المشتريات دون أن تمس تسهيلات الشركة البنكية، بالإضافة إلى تسهيل عملية الدخول إلى الأسواق الخارجية من حيث تقديم الضمان، وهو ما يعرف بـ (التخصيم الدولي).”

وأكد على أن الاتجاه نحو نظام التخصيم أصبح ملحوظاً، حيث بلغت نسبة النمو فيه حوالي 17.8 % خلال الفترة الماضية بعدد عقود وصل إلى 543 عقداً خلال 2022.

يذكر أن شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم هي شركة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت ممارسة أعمالها في الربع الأخير من 2022 لتقديم خدمات تمويلية متخصصة للشركات بالسوق المصري. وتقوم تدبير بتمويل الأصول بكافة أنواعها لعملائها من الشركات، من خلال خدمة التأجير التمويلي، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم.