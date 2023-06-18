«تدبير للتأجير التمويلى» تستهدف 800 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية بنهاية 2023

تستهدف شركة تدبير للتأجير التمويلى والتخصيم الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك بنحو 800 مليون جنيه حتى نهاية 2023.

قال أحمد سليم، العضو المنتدب لـ«تدبير» إن القانون يسمح للشركة بالحصول على تمويلات تصل إلى 8 أضعاف رأس مالها المدفوع، والبالغ 100 مليون جنيه.

ويعرّف التأجير التمويلى بكونه عقدًا بين المؤجر والمستأجر، يُمنح الأخير بموجبه الحق فى استخدام أصل معين مملوك للطرف الأول خلال فترة محددة، مقابل دفع مبالغ دورية على أن يحق له فى نهاية المدة التملك مع استكمال الثمن.

وأضاف «سليم» لـ«المال» أن الشركة حصلت بالفعل على 100 مليون من بنكين، وتتفاوض حاليًا على 100 مليون أخرى من مصارف خاصة، و50 مليونا من جهة تمويل محلية.

وأوضح أن قيمة التسهيلات التى بصدد الحصول عليها سيتم إعادة توجيها لصالح عدد من العقود التمويلية التى أبرمتها خلال الفترات الماضية.

وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة %29، على أساس سنوى، بحسب تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية. يُشار إلى أن «تدبير» منظومة تمويلية متكاملة تابعة لشركة إيدج القابضة للاستثمارات، بدأت ممارسة نشاطها فعليًا فى السوق المصرية خلال الربع الأخير من عام 2022 بافتتاح فرع لها فى القاهرة، ومن المتوقع إضافة فروع أخرى بنهاية العام الحالى، على أن تتوجه نحو كل من الدلتا والصعيد