«تدبير» تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه خلال 2023

كشف أحمد سليم المؤسس والرئيس التنفيذي بشركة “تدبير” للتأجيرالتمويلي والتخصيم، إنها نستهدف تمويلات بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه بنهاية العام الجاري ٢٠٢٣ .

وأوضح خلال ورشة نظمتها الشركة اليوم، إن تلك القيمة مستهدف منحها من النشاطين، موضحًا أن الشركة ترى أن السوق للنشاط المالي غير المصرفي واعد بشكل واضح خلال الفترة القادمة نتيجة الظروف الواقعة حاليًا .

ولفت إلي أن الشركة متواجدة في القاهرة بشكل أكبر، ولكن تتواجد بالمحافظات من خلال قاعدة عملاء كبيرة .

تجدر الإشارة إلي أن نشاط التأجير التمويلي سجل عقود خلال العام الماضي ٢٠٢٢ حوالي ٨٧.٩ مليار جنيه مقارنة مع ٧٩.٨ مليار جنيه بعام ٢٠٢١ السابق بمعدل ارتفاع ١٠.٢% .

اما فيما يتعلق بنشاط التخصيم فقد بلغت الأوراق المخصمة نحو ٣٠.٩ مليار جنيه العام الماضي مقارنة بنجز ٢٠.٥ مليار جنيه عام ٢٠٢١ بمعدل نمو سجل ٥٠.٧% .

تجدر الإشارة إلى أن «تدبير» كانت قد حصلت على رخصة مزاولة النشاط مطلع العام الماضي، وبدأت عملها بشكل رسمى فى الربع الأخير منه.