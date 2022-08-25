 تداول37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 675 شاحنة و150 سيارة

وشملت حركة الواردات 31000 طن بضائع ، 375 شاحنة و60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 300 شاحنة و90 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لأستقبال السفينة Levroso وعلى متنها 27500 طن فحم بترولى اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لانتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للالومنيوم والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما تغادر السفينة أمل بينما أستقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون أكسبريس.

كما أستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وإيلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين إيلة وسينا وصول وسفر 1535 راكب بموانيها .