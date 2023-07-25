تداول17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 582 شاحنة و175 سيارة ، وصول وسفر 2175 راكبا.

وشملت حركة الواردات 11500 طن بضائع ، 382 شاحنة و148 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 200 شاحنة ، 27 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية بينما تغادر العبارتان القاهرة وأمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وأمل وغادر السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا. كما استقبل ميناء بورتوفيق بالأمس السفينة GAZ CONCARD وعلي متنها 5100 طن بروبلين قادمة من الإمارات.

