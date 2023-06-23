تداول11 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ ١٣ سفينة وتم تداول ١١٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة ، ٧٧١ شاحنة و ٣٨٨ سيارة ، ووصول وسفر ٤٠٠٠ راكب بموانيها.

وشملت حركة الواردات ٤٠٠٠ طن بضائع ، ٤٣٦ شاحنة و ٣٦٩ سيارة فيما شملت حركة الصادرات ٧٠٠٠ طن بضائع ، ٣٣٥ شاحنة و ١٩ سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم 4 سفن وهى القاهرة ، الحرية ، امل وبوسيدون اكسبريس وتغادر العبارة القاهرة فيما غادر الميناء بالأمس اربع سفن وهى Viet thuan ، الحرية ، امل وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول ٣٠٠٠ طن بضائع و ٣٢٥ شاحنة.. ويشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وايلة.

