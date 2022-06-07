تداول 9692 طن بضائع عامة و457 شاحنة بموانئ البحرالأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 9692 طن بضائع عامة متنوعة و 457 شاحنة و 477 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 5815 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 219 شاحنة ، 13 سيارة بينما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 3877 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 238 شاحنة ، 464 ملاكي .حيث أستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس باجمالي 79 شاحنة بحمولة 1646 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكي و 2 شاحنة فارغة،و السفينة امل بإجمالي 82 شاحنة بحمولة 1511 طن بضائع عامة ومتنوعة

12 ملاكي و 2 شاحنة فارغة . و السفينة عمان باجمالي 25 شاحنة بحمولة 501 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكي و شاحنة فارغة .

كما تم مغادرة السفينة الحرية باجمالي 80 شاحنة بحمولة 2168 طن بضائع عامة ومتنوعة و السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 106 شاحنة بحمولة 2829 طن بضائع عامة ومتنوعة 13 ملاكي.

وأستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 15 شاحنة بحمولة 143 طن بضائع عامة و 76 طن ترانزيت الي ليبيا . 32 شاحنة فارغة ، 3 ملاكي

ومغادرة العبارة سيناء بإجمالي 33 شاحنة بحمولة 818 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي.

واستقبل ميناء السويس السفينة بنياس 2 قادمة من جدة باجمالي 425 سيارة ملاكي و وصول وسفر 637 راكب بموانيها



ا