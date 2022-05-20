تداول 9657 طن بضائع عامة ومتنوعة و462 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 9657 طن بضائع عامة متنوعة و462 شاحنةو81 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن، وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 18 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتن اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 6593 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة و 29 ملاكي، بينما بلغت حركة الواردات تداول 3064طن بضائع عامة ومتنوعة و217 شاحنة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 55 شاحنة بحمولة 1200طن بضائع عامة ومتنوعة و 10 شاحنة فارغة و 25ملاكي والسفينة الحرية بعدد 24 شاحنة بحمولة 669 طن بضائع عامة ومتنوعة وشاحنة فارغة والسفينة “أمل” بعدد 53 شاحنة بحمولة 979 طن بضائع عامة ومتنوعة وشاحنة فارغة و 25 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 115 شاحنة بحمولة 3004 طن بضائع عامة ومتنوعة و 2 شاحنة فارغة و 29 ملاكي والسفينة الحرية بعدد 68 شاحنة بحمولة 2036 طن بضائع عامة ومتنوعة وشاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرتهما، حيث تم استقبال 13شاحنة بحمولة 216 طن بضائع عامة و211 شاحنة و 60 شاحنة فارغة وشاحنتين ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1553 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 760 راكبا بموانيها.