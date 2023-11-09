تداول 9 آلاف طن و593 شاحنة بضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 593 شاحنة و 68 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ،358 شاحنة و 56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 235 شاحنة و 12 سيارةوصول وسفر 1125 راكب بموانيها .

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PROFESSOR WENGER قادمة من الهند لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة القاهرة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين دليلة والحرية ،

كما شهد ميناء نويبع تداول 1715 طن بضائع و 225 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة ، اور ، بريدج وكوين نفرتيتي.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ATHENAI لشحن دقيق ومغادرة السفينة انجي متجهة الي جدة .

