تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و360 سيارة، وصول وسفر 945 راكبا.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 293 شاحنة و350 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 243 شاحنة و 10 سيارات.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن بضائع و 250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى آيلة، اور وكوين نفرتيتي. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة.

