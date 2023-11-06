تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

وصول وسفر 945 راكبا

تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

3:36 م, الأثنين, 6 نوفمبر 23

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و360 سيارة، وصول وسفر 945 راكبا.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 293 شاحنة و350 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 243 شاحنة و 10 سيارات.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن بضائع و 250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى آيلة، اور وكوين نفرتيتي. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة.

نادية سلام

نادية سلام

3:36 م, الأثنين, 6 نوفمبر 23