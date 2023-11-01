تداول 9 آلاف طن و461 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 461 شاحنة و 737 سيارة، وصول وسفر 1150 راكبا.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 296 شاحنة و 728 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 165 شاحنة و9 سيارات.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول – سفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2220 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى آيلة وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 621 سيارة بوزن 1242 طن قادمة من جدة.

