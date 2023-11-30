تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 646 شاحنة و160 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 320 شاحنة و145 سيارة.

شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 326 شاحنة و15 سيارة، ووصول وسفر 1330 راكبًا بموانيها.

واستقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة VALSAMITS فيما شهد الميناء، أمس، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحرية ودليلة،

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1970 طن بضائع، و285 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور.