تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، بلغت 12سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و654 شاحنة و76 سيارة
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 460 شاحنة و 57 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 194 شاحنة و19 سيارة ،وصول وسفر 2070 راكب بموانيها.
ويستعد
كما تم تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا أمس بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج ومغادرة السفينة سينا .