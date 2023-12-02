تداول 9 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة سجلت 8 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و624 شاحنة و 82 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و442 شاحنة و78 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 182 شاحنة و4 سيارة ووصول وسفر 1590 راكب بموانيها.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1910 أطنان بضائع و245 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور.

