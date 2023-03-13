تداول 9 آلاف طن بضائع ‏بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و608 شاحنات و34 سيارة، مسجلة وصول وسفر 2088 راكبا.

وشملت

بموانئ البحر الأحمر 1500 طن بضائع ، 313 شاحنة و29 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 295 شاحنة و5 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و255 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة ، بريدج وسينا .