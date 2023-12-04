تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 635 شاحنة و120 سيارة ووصول وسفر 1270 راكبا.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 377 شاحنة و113 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 258 شاحنة و7 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، بينما يغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و170 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وآور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة الحرية2 إلى جدة.

