تداول 89 ألف طن بضائع و446 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 89000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 336 شاحنة و90 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 34500 طن بضائع، 341 شاحنة و90 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 53500 طن بضائع، 105 شاحنات.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة VALSAMITS وعلى متنها 30500 طن الومنيوم صب قادمة من الرأس الأخضر والسفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة GENCO PREDATOR وعلى متنها 54000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1170 طن بضائع و225 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله و آور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 935 راكبا.