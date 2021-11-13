نقل وملاحة

تداول 873 طن بضائع عامة و322 شاحنة بموانئ البحر الأحمر اليوم

استقبل ميناء سفاجا السفينة "الرياض" متجهة إلى ميناء "ضبا" السعودي، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة "أمل" المحملة بـ72 شاحنة و20 سيارة ملاكي.
نادية سلام 2:29 م, السبت, 13 نوفمبر 21 2:29 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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شهدت موانئ البحر الأحمر تراكي 12 سفينة على أرصفتها، حيث تم تداول 873 طن بضائع عامة ومتنوعة، و322 شاحنة وشملت حركة الصادرات 471 طن بضائع عامة و185 شاحنة. كما شملت حركة الواردات 402 طن بضائع عامة و137 شاحنة، بينما استقبل ميناء سفاجا السفينة “الرياض” متجهة إلى ميناء “ضبا” السعودي، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” المحملة بـ72 شاحنة و20 سيارة ملاكي.

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وأكد البيان الصادر من هيئة موانئ البحر الأحمر مغادرة ميناء سفاجا السفينة “الحرية” بحمولة 50 شاحنة و6 سيارات ملاكي، غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 112 شاحنة و19 ملاكي، ومغادرة ميناء سفاجا السفينة (Sea Penevolence) متجهة إلى الهند، بحمولة 29600 طن فوسفات.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان، والسفينة سيناء، والسفينة أيلة (وصول/ سفر)، حيث تم استقبال 65 شاحنة بحمولة 402 طن، وتصدير 23 شاحنة بحمولة 471 طنًّا و15 سيارة ملاكي.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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