نقل وملاحة

تداول 837 طن صادرات بموانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء

غادر ميناء نويبع السفينة "سيناء" والسفينة "إيلة"
نادية سلام 1:06 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 1:06 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 837 طن بضائع عامة و484 شاحنة و34 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات 837 طن بضائع عامة 267 شاحنة و10 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 217 شاحنة و24 ملاكي ومتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” بحمولة 104 شاحنات 7 ملاكي والسفينة “بوسيدن إكسبريس” بحمولة 113 شاحنة و17 ملاكي وتم مغادرة السفينة “أمل” بحمولة 96 شاحنة 8 ملاكي والسفينة “بوسيدن إكسبريس” بحمولة 135 شاحنة ووشاحنة ملاكي.

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كما غادر ميناء نويبع السفينة “سيناء” والسفينة “إيلة”، حيث تم تصدير 36 شاحنة بحمولة 837 طن بضائع عامة وشاحنة ملاكي.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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