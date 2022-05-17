تداول 8298 طن بضائع و404 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ لبحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 8298 طن بضائع عامة متنوعة و404 شاحنات و64 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 17 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 6666 طن بضائع عامة ومتنوعة و262 شاحنة و31 ملاكي، بينما بلغت حركة الواردات تداول 1632 طن بضائع عامة ومتنوعة و142 شاحنة و33 ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 57 شاحنة بحمولة 832 طن بضائع عامة ومتنوعة و31 ملاكي وأربع شاحنات فارغة والسفينة الحرية بعدد 30 شاحنة بحمولة 692 طن بضائع عامة ومتنوعة و12 شاحنة فارغة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 104 شاحنات بحمولة 2742 طن بضائع عامة ومتنوعة و16 ملاكي وشاحنة فارغة والسفينة أمل بعدد 102 شاحنة بحمولة 2422 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 ملاكي وشاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرتهما، حيث تم استقبال 7 شاحنات بحمولة 108 أطنان بضائع عامة و32 شاحنة فارغة وثلاث شاحنات ملاكي وتصدير 54 شاحنة بحمولة 1502 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 726 راكبا.