تداول 8020 طن بضائع عامة متنوعة في موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 8020 طن بضائع عامة متنوعة و377 شاحنة و38 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 3835 طن بضائع عامة ومتنوعة، و156 شاحنة، و11 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 4195 طن بضائع عامة ومتنوعة، و221 شاحنة، و27 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا، السفينة الحرية بإجمالي 72 شاحنة بحمولة 2052 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة أمل بإجمالي 90 شاحنة بحمولة 1920 طن بضائع عامة ومتنوعة 22 ملاكي و14 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة الحرية بإجمالي 89 شاحنة بحمولة 2391 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة عمان بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 852 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 ملاكي و2 شاحنة فارغة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 16 شاحنة بحمولة 223 طن بضائع عامة و5 ملاكي و29 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 24 شاحنة بحمولة 592 طن بضائع عامة و3 ملاكي ووصول وسفر 1507 ركاب بموانيها.