تداول 8 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و477 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 477 شاحنة و67 سيارة.
وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 230 شاحنة و31 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 247 شاحنة و36 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدن إكسبريس والحرية2 فيما استقبل بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفن سينا وعمان ووصول وسفر 964 راكبا بموانيها.