تداول 8 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 460 شاحنة و 32 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع ، 153 شاحنة و 4 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 307 شاحنة و 28 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان و وصول وسفر 830 راكب بموانيها .