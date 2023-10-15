تداول 8 آلاف طن و 465 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 465 شاحنة و41 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 189 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 276 شاحنة و21 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين “الحرية” و”دليلة” بينما استقبل الميناء أمس العبارة “أمل”، كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و188شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى “آيلة”، “كوين نفرتيتى” و”بريدج” ،وصول وسفر 835 راكبا بموانيها.

