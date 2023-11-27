تداول 8 آلاف طن بضائع عامة و500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 500 شاحنة و63 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 278 شاحنة و 44 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 222 شاحنة، 19 سيارة ووصول وسفر 666 راكب بموانيها .

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة ، كما يستعد ميناء نويبع اليوم باستئناف حركة الملاحة البحرية باستقبال السفينتين اور وايلة بعد تحسن الاحوال الجوية

وفي السياق نفسه، أعيد فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية يقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وقد أغلق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء أمس نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية ، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

