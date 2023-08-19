تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 464 شاحنة و119 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 173 شاحنة و52 سيارة ،ووصول وسفر 1439 راكب بموانيها.

وشملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 291 شاحنة و67 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة وغادرت السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و189 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة.