تداول 8 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 410 شاحنات و74 سيارة ، وصول وسفر 1122 راكبا.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 268 شاحنة و31 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 142 شاحنة 43 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEW Liberty بينما تغادر السفينتان القاهرة وـأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس. فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و128 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.

