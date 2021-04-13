نقل وملاحة

تداول 79 سفينة بمينائي السخنة والأدبية خلال مارس الماضي

زيادة ملحوظة في حركة التداول
نادية سلام 2:45 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21 2:45 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

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 أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر مارس2021 والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية وزيادة في حركة التداول مقارنةً بشهر مارس 2020.

واستقبل ميناء الأدبية 37 سفينة بضائع، تشمل 11سفينة بضائع عامة، 7سفن صب جاف، 16 سفينة صب سائل وعدد 3 سفن حاويات، حيث بلغ إجمالي حركة تداول البضائع 595777,38 طن بزيادة قدرها 5,23% مقارنة بمارس 2020 الذي وصل إجمالي التداول فيه نحو 565684,1 طن.

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 وشهد ميناء العين السخنة استقبال 42 سفينة، حيث سجلت الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة و11 صب جاف و6 سفن صب سائل و23 سفينة حاويات بإجمالي حمولات 1818220.07 طن بعدد حاويات 83900 حاوية بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة مارس 2020 الماضي حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات 42605 حاوية  بإجمال حمولات بضائع قدرها 878125 طن.

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وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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