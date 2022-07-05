تداول 7721 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 7721 طن بضائع عامة متنوعة ، و 453 شاحنة و 159 سيارة ملاكي ، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر14سفن.

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3423 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 175 شاحنة ، 10 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 343 طن بضائع عامة ومتنوعة، 278 شاحنة ، 149 ملاكي .



كما استقبل ميناء سفاجا السفينة امل باجمالي 97 شاحنة بحمولة 1855 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 ملاكي و السفينة الحرية باجمالي 57 شاحنة بحمولة 1006 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة عمان باجمالي 16 شاحنة بحمولة 133 طن بضائع عامة ومتنوعة و 93 ملاكي

وفى المقابل غادرت السفينة امل باجمالي 95 شاحنة بحمولة 2757 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و 8 ملاكي والسفينة LILY OF SEA فارغة متجهة الي السويس .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة ايلة برحلتين والعبارة بريدج باجمالي 18 شاحنة بحمولة 567 طن و 52 ملاكي و 90 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة ايلة برحلتين والعبارة بريدج باجمالي 80 شاحنة بحمولة 666 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.



كما استقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE 1 قادمة من جدة بعدد 360 سيارة بوزن 737 طن

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1803 راكب بموانيها.