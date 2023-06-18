تداول 77 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 77000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 655 شاحنة و906 سيارات ووصول وسفر 4150 راكبا.
وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع ، 314 شاحنة و898 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 341 شاحنة و8 سيارات.
ويستعد
كما يشهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و160 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين آيلة وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي آيلة ، سينا وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 720 سيارة بوزن 1440 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة KALINA فارغة.