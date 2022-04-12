تداول 7682 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت موانيء البحر الأحمر تداول بضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية بإجمالي 7682 طن من خلال وصول ومغادرة 9 سفن.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 11 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين اليوم.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وشملت حركة الصادرات تداول 1507 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و63 شاحنة و42 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 6175 طن بضائع عامة ومتنوعة 173 شاحنة و 15 ملاكي

واستقبل ميناء سفاجا السفينة MASSA – j فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات والسفينة امل بعدد100 شاحنة بحمولة 2011 طن بضائع عامة ومتنوعة و 15 ملاكي وتم مغادرة السفينة VENTUR SOUOL متجهة إلى العقبة فارغة بعد تفريغ حمولة 30367 طن ألومنيوم .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 73 شاحنة بحمولة 56 طن بضائع عامة و 108 أطنان بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1507 أطنان بضائع عامة و 2 ملاكي.

كما استقبل ميناء السويس السفينة TRUST قادمة من اليمن بحمولة 4000 طن ردة وتم مغادرة السفينة النوي اكسبريس بحمولة 40 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة .