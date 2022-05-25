تداول 7643 طن بضائع و411 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانيء البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 7643 طن بضائع عامة متنوعة و411 شاحنة و562 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 10 سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 22 سفينة ، ومن المنتظر دخول ثلاث سفن اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 5837 طن بضائع عامة ومتنوعة و256 شاحنة و6 سيارات ملاكي، بينما بلغت حركة الواردات تداول 1806 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و155 شاحنة و556 ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء السويس السفينة الحرية 2 توكيل الجوهرة مارين قادمة من جدة بعدد 545 سيارة ملاكي ومعدات.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” بعدد 73 شاحنة بحمولة 1539 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 سيارات ملاكي و6 شاحنات فارغة والسفينة عمان فارغة قادمة من نويبع وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 105 شاحنات بحمولة 2224 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 سيارات ملاكي والسفينة الحرية بعدد 62 شاحنة بحمولة 1612 طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرتهما حيث تم استقبال 13 شاحنة بحمولة 74 طن بضائع عامة و63 شاحنة فارغة و193 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و2 ملاكي وتصدير 78 شاحنة بحمولة 2001 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1014راكبا.