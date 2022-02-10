نقل وملاحة

تداول 7632 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

تراكي 12 سفينة
نادية سلام 3:10 م, الخميس, 10 فبراير 22 3:10 م, الخميس, 10 فبراير 22

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شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 7632 طن بضائع عامة ومتنوعة و413 شاحنة و75 سيارة ملاكي، وتراكي 12 سفينة على أرصفة الموانئ .

وشملت حركة الصادرات تداول 6963 طن بضائع عامة ومتنوعة 53 شاحنة وشاحنة31 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 669 طن بضائع عامة ومتنوعة 360 شاحنة و 44 سيارة ملاكي .

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واستقبل ميناء سفاجا السفينة “دليلة” بحمولة 99 شاحنة و9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة والسفينة “أمل” بحمولة 48 شاحنة و7 شاحنات ملاكي والسفينة “بوسيدن إكسبريس” بحمولة 59 شاحنات و 9 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة “عمان” و”بريدج” حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 669 طن بضائع عامة، وتصدير 53 شاحنة بحمولة 1363 طن بضائع عامة وشاحنة ملاكي.

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كما غادر ميناء السويس السفينة “أميرة” بحمولة 5600 طن سكر متجهة الي سوريا والسفينة NABIHA BRIDE متجهة إلى جدة بحمولة 30 ملاكي كما استقبل ميناء “الغردقة” السفينة القاهرة بحمولة 19 سيارة ملاكي.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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