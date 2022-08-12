تداول 75 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 643 شاحنة و103 سيارات حيث شملت حركة الواردات 66500 طن بضائع ، 305 شاحنات و58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 338 شاحنة و45 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي طيبة وعلى متنها 63 ألف طن قمح رومانى حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها ، كما يستقبل الميناء السفينة أمل وتغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Thor breeze قادمة من العقبة لشحن 27 ألف طن فوسفات والسفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة أمل .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتين سينا وبريدج ، ووصول وسفر 1100 راكب بموانيها .