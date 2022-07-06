تداول 7436 طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 7436 طن بضائع عامة متنوعة و 393 شاحنة و 91 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن.



وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5507 أطنان بضائع عامة ومتنوعة ، 252 شاحنة ، 17 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 1929 طن بضائع عامة ومتنوعة، 141 شاحنة ، 74 ملاكي .



واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 96 شاحنة بحمولة 1608 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 22 ملاكي كما تمت مغادرة السفينة أمل باجمالي 99 شاحنة بحمولة 1934 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 ملاكي والسفينة الحرية بإجمالي 82 شاحنة بحمولة 2101 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 31 شاحنة بحمولة 713 طن بضائع عامة ومتنوعة و 6 ملاكي.



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 13 شاحنة بحمولة 321 طنا و 52 ملاكي و 32 شاحنة فارغة وتمت مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 40 شاحنة بحمولة 759 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1135 راكب بموانيها.