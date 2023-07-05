تداول 74 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 9 سفن وتم تداول 74000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 116 شاحنة و76 سيارة ،وصول وسفر 2368 راكب بموانيها.

وصول 63 الف طن قمح أوكراني لميناء سفاجا

وشملت حركة الواردات 73000 طن بضائع ، 109 شاحنة و44سيارة فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع ، 7 شاحنة و32 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة وادى العرب وعلى متنها 63 الف طن قمح أوكراني حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة ، كما شهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للعبارة القاهرة لنقل عمالة خدمة الحجاج

وصول 10 آلاف طن امونيا لموانئ السويس

ويشهد ميناء نويبع تداول 200 طن بضائع و111 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، واستقبلت موانئ السويس السفينة Trammo Marycam وعلى متنها 10 آلاف طن امونيا قادمة من عمان .

