شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس تداول 7107 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و593 شاحنة و 21 سيارة ملاكي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ووصول ومغادرة 7 سفن.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وإجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 12 سفن، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 5710 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 228 شاحنة و 6 ملاكي .

كما بلغت حركة الواردات تداول 1397 طن بضائع عامة ومتنوعة 160 شاحنة و 15 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” وعليها 70 شاحنة محملة بـ 928 طن بضائع عامة ومتنوعة و 18 شاحنة فارغة و 12 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس 106 شاحنات بحمولة 2581 طن بضائع عامة ومتنوعة و 3 ملاكي والسفينة الحرية 63 شاحنة بحمولة 1513 طن و 2 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، وتم استقبال 23 شاحنة بحمولة 462 طن بضائع عامة و 7 أطنان بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و 49 شاحنة فارغة و 2 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1616 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 593 راكبا.