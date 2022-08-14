تداول7 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و400 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 400 شاحنة و 120 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 257 شاحنة و 50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 143 شاحنة و 70 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس وغادرت السفينة FIRST BRIDE ، بينما أستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج ، كما شهد ميناء بورتوفيق امس مغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي حدة .وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 850 راكب بموانيها .