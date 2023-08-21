تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و484 شاحنة و 65 سيارة ، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 104 شاحنة و8 سيارات.

و شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 380 شاحنة و57 سيارة ووصول وسفر 1145 راكب بموانيها .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة ، كما شهد ميناء بورتوفيق أمس استقبال السفينة EDVANTURA قادمة فارغة لشحن دقيق .

